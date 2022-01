Inter, colpo in prospettiva: presa la punta classe 2005 Tamiozzo

la giovane punta 16enne ha già segnato 7 gol in 9 presenze con il Sassuolo nella prima parte di stagione

Acquisto in prospettiva per l'Inter che si assicura le prestazioni del giovane attaccante Riccardo Tamiozzo . Classe 2005, da tre anni gioca con le giovanili del Pordenone; quest'anno con l'Under 17 neroverde ha già messo a segno 7 gol in 9 presenze. Andrà a rinforzare le giovanili nerazzurre. L'affare è stato confermato dallo stesso Pordenone sui social che lo saluta così dai propri canali ufficiali: "Il Pordenone Calcio comunica il trasferimento all’ Inter dell’ attaccante Riccardo Tamiozzo .

Tamiozzo, classe 2005, è stato uno dei maggiori protagonisti della prima parte del campionato Under 17 Serie A-B. Trascinatore della squadra neroverde – in corsa per i playoff – con 7 reti in 9 presenze, è il secondo miglior marcatore dell’intero girone. Alla terza stagione con il Pordenone il giovane attaccante è stato protagonista di una crescita davvero importante e costante.