Questo pomeriggio andrà in scena il derby Primavera tra Inter e Milan, nel frattempo il weekend delle giovanili ha portato la notizia delle qualificazioni ai playoff per il titolo delle selezioni nerazzurre Under 16 di Paolo Annoni e Under 15 di Nello Russo. Questo il quadro dei risultati del fine settimana.

UNDER 18

Domenica 8 maggio 2022 - Campionato, 29^ giornata

Bologna vs INTER 3-1

Marcatori: 36' Quieto

UNDER 16

Domenica 8 maggio 2022 - Campionato, 1^ turno playoff

INTER vs Brescia 2-0

Marcatori: 14' Mosconi, 37' Venturini