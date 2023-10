Il Milan Under 19 di Ignazio Abate risponde al successo dell'Inter di ieri in casa del Bologna, superando la Sampdoria col punteggio di 2-1. Anche nel caso dei rossoneri, decisiva è stata una rete segnata in pieno recupero da Alexander Simmelhack che dopo una serie di batti e ribatti in area blucerchiata trova la zampata che vale i tre punti. Con questo successo, il Milan aggancia l'Inter in vetta alla classifica a quota 20.