Il giovane Moretti può cambiare squadra: lo segue la Pro Sesto

Il difensore può rimanere sempre in terza serie, cambiando regione

Difensore centrale, terzino destro ed esterno, è stato impiegato in diversi ruoli Lorenzo Moretti nella prima parte di stagione nella Pistoiese. 14 presenze in campionato e un'apparizione in Coppa Italia Serie C con gli Orange, ma a breve termine potrebbe arrivare un cambio di casacca per la giovane pedina arretrata classe 2002 di proprietà dell'Inter. La Gazzetta dello Sport riporta di un interesse concreto, che nei prossimi giorni potrebbe svilupparsi ulteriormente, della Pro Sesto, club del girone A di Serie C.