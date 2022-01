Il giovane Gavioli vuole più spazio: possibile esperienza in C fino a giugno

In vista c'è il possibile ritorno in terza serie

Poco spazio alla Reggina, allora scendere in C significherebbe giocare con continuità. Non solo l'ipotesi del ritorno alla Feralpisalò per il centrocampista di proprietà dell'Inter Lorenzo Gavioli. Anche il Renate ha manifestato dichiaratamente l'interesse, parlando con l'entourage del giocatore.