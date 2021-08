Il giovane classe 2002 Mirarchi in uscita: discorsi avviati col Verona

Nuova esperienza all'orizzonte per la giovane pedina nerazzurra: sono tre i club pronte a battagliarsi l'acquisizione del suo cartellino

Altro giovane in uscita dall'Inter, si tratta di Mattia Mirarchi. Il centrocampista classe 2002 dopo le stagioni con la Primavera dell'Inter è pronto alla nuova avventura. Su di lui, come raccolto dai colleghi di MondoPrimavera, c'è forte l'Hellas Verona. Ma non solo: qualora non dovesse arrivare la fumata bianca, nonostante i discorsi siano parecchio avviati, attenzione alle mosse di Bologna e Torino, pronte a fiondarsi in agguato per assicurarsi il suo cartellino. Quel che è certo è che il giocatore andrà ad occupare la casella di fuoriquota in Primavera.