Arrivato all'Inter dal NK Domžale lo scorso lugliio, Luka Topalovic ieri ha lasciato per la prima volta il segno in nerazzurro, ispirando la vittoria per 4-0 a spese della Stella Rossa in Youth League: "Sono contento per il successo di squadra e per il mio primo gol e assist con questa maglia", ha scritto il 18enne sloveno sul proprio profilo Instagram.