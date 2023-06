Circola da qualche giorno notizia dell'interesse dei polacchi dello Slask Wroclaw per Tommaso Guercio, difensore dell'Inter Primavera. Interesse riportato qualche giorno da da Sportitalia che oggi approfondisce l'argomento: il giovane calciatore piace davvero al club polacco, ma al momento non ci sono ancora stati contatti ufficiali tra i due club. Nei prossimi giorni il procuratore del ragazzo incontrerà il club nerazzurro per capirne le reali intenzioni e riportare quindi la risposta allo Slask.