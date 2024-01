89' - Vedovati prova a unirsi alla festa del gol, ma il suo tiro dall'interno dell'area di rigore fa poca strada: respinge la difesa laziale.

85' - Quieto non trova la porta! Stop elegante in corsa dell'11 interista, che poi entra dentro il campo e fa partire il tiro che si perde sul fondo.

84' - Stankovic si dispera per una verticalizzazione sbagliata, sul 6-2. Bel segnale per Chivu.

82' - Matjaz completa una diagonale difensiva puntuale in area, anticipando Sulejmani. Corner per la Lazio, che attacca a testa bassa per trovare il gol che renderebbe il passivo meno negativo.

77' - Minuti per Vedovati, in campo al posto di Berenbruch.

74' - L'Inter non ha alcuna intenzione di fermarsi, nonostante il risultato già acquisito. La Lazio, in balia degli eventi, non vede l'ora arrivi il triplice fischio.

73' - L'INTER CHIUDE IL PRIMO SET, 6-2 DI ZUBEREK! C'è gloria anche per il polacco, che praticamente deve trasformare un rigore in movimento sul cross dello straripante Cocchi tra le statuine difensive della Lazio.

72' - Partita virtualmente chiusa a un quarto d'ora abbondante dal triplice fischio. Troppa Inter per questa Lazio, oggi pessima difensivamente.

69'' - POKERISSIMO INTER, DOPPIETTA DI STANKOVIC! Allungo probabilmente definitivo dei nerazzurri, con il capitano che segna il suo secondo gol di giornata, questa volta andando a correggere di testa un cross al bacio calibrato dalla bandierina da Cocchi.

68' - Secondo calcio d'angolo di fila per l'Inter: l'ultimo tocco è di un difendente laziale, che salva tutto sul cross arcuato di Cocchi.

67' - Zuberek calcia a colpo sicuro: tiro potente ma centrale, Magro allunga la palla in corner.

67' - Chivu disegna un'Inter più difensiva richiamando in panchina Kamate per mandare in campo Bovo.

63' - LA LAZIO NON SI ARRENDE, SULEJMANI FA 2-4! Contropiede letale degli ospiti che puniscono la disattenzione dell'Inter: conduce palla Napolitano, si crea un 3 v 3, con il 10 che trova in area Sulejmani, calmno a prendere la mira e a battere Calligaris con un tiro preciso.

60' - Stankovic calcia di prima dal limite dell'area: esito ben diverso da quello del primo tempo, la palla si impenna sopra la traversa.

59' - Triplo cambio per Chivu: entrano Akinsanmiro, Zuberek e Matjaz al posto di Di Maggio, Sarr e Stabile.

58' - STABILE CALA IL POKER! Sugli sviluppi di un corner, Quieto trova la torre di Stante che impegna Magro. Sulla respinta, Di Maggio addomestica il pallone per Stabile che lo scaraventa in porta di pure rabbia.

56' - Cambio forzato per la Lazio: Gonzalez lascia il campo visibilmente claudicante, al suo posto Sulejmani che però ha anticipato il suo ingresso e si becca il giallo. Ora deve tornare a bordocampo e poi rientrare, solo dopo l'autorizzazione dell'arbitro.

54' - L'arbitro sventola un cartellino giallo in direzione di Di Maggio, che ha commesso fallo appena prima che l'avversario scaricasse la palla.

54' - Maglia sul volto per Gonzalez, che evidentemente sente ancora tanto dolore dopo il contrasto precedente.

53' - Gonzalez toccato duro da Stabile, l'arbitro ferma il gioco poi dà l'ok allo staff medico laziale di prendersi cura di lui.

52' - Sbilenco il cross di Cocchi, che è arrivato a concludere l'azione sul lato opposto rispetto a quello di sua competenza.

51' - Diego Gonzalez cade in area dopo un contatto: l'arbitro e l'assistente non ravvisano irregolarità.

48' - Blitz in area di Sarr, che dopo aver sfondato centralmente con la punta riesce a offrire un bell'assist per Berenbruch. Il quale si coordina in un fazzoletto di terra e calcia come viene: para Magro.

46' - Ripartiti, comincia il secondo tempo di Inter-Lazio Primavera!

15.32 - Nazzaro per Bordon: cambio all'intervallo per la Lazio.

-----

15.18 - Due punti di differenza in classifica prima del fischio d'inizio, due gol il gap a fine primo tempo tra Inter e Lazio nello scontro diretto tra prima e seconda della classe. Il doppio vantaggio nerazzurro dopo 47' è strameritato ed è frutto di un avvio devastante di gara: al 5' Stankovic gonfia la rete con un tiro potenze di controbalzo che batte Magro, poi beffato da un appoggio sotto le gambe di Di Maggio per il 2-0. La reazione dei biancocelesti non è nel gioco ma nella splendida giocata personale di Napolitano, che fa girare il destro al sette e accorcia le distanze. Prima che Berenbruch porti il risultato sul 3-1, con uno splendido inserimento sul secondo palo.

47' - Duplice fischio di Eugenio Scarpa, finisce qui il primo tempo di Inter-Lazio Primavera! Tre a uno pirotecnico dopo i primi 47': i nerazzurri vanno negli spogliatoi con il doppio vantaggio grazie alle reti dei suoi centrocampisti - Stankovic, Di Maggio e Berenbruch - intervallate dalla prodezza di Napolitano.

45' - Un minuto di recupero.

44' - Aidoo a vuoto, Gonzalez ha campo per andare al cross ma lo sbaglia malamente. Palla direttamente in gallo di fondo.

42' - Sarr manca l'appuntamento col pallone scodellato in area, in zona secondo palo, da Stankovic. Magro era rimasto inchiodato alla riga di porta.

42' - Zazza va dritto su Cocchi: punizione per l'Inter e cartellino giallo per il giocatore laziale.

41' - Torna a spingere l'Inter, che dà l'impressione di poter far gol ogni volta che supera la metà campo. Un po' per meriti suoi, un po' perché oggi la difesa laziale non è proprio irreprensibile.

37' - Stabile troppo aggressivo nel contrasto con Sardo: arriva il fischio dell'arbitro Scarpa.

35' - Non vale il gol della Lazio, annullato il 2-3 degli ospiti per offside di Napolitano. Non si arrendono gli ospiti, che continuano ad attaccare a testa bassa, qui però vengono fermati dall'assistente che giustamente alza la bandierina per segnalare la posizione di fuorigioco del 10 biancoceleste sulla spizzata di testa di Di Tommasso.

33' - Sarr deraglia contro i due centrali della Lazio: fallo in attacco del centravanti di Chivu.

31' - L'Inter spreca tutto! La Lazio è ancora fragile in fase di costruzione, recupera palla Sarr che decide di servire Kamate sfruttando il 2 vs 1 che si era creato. Ruggeri sporca il passaggio, ma il numero 10 poteva fare di più.

30' - Scocca alla mezzora a Interello, si può dire senza possibilità di smentita che finora ci siamo divertiti. Quattro gol, occasioni, belle giocate per iniziare il 2024.

28' - GONZALEZ QUASI BEFFA CALLIGARIS! Mancino al veleno del 20 laziale direttamente da calcio di punizione, il portiere dell'Inter deve ritornare tra i pali facendo un passettino indietro e poi alza sopra la traversa per evitare guai peggiori. Corner per gli ospiti.

25' - La Lazio corre un bel brivido sulla palla che attraversa tutta l'area di rigore, ma alla fine la passa liscia. Cuzzarella prova a ripartire, ma fa poca strada perché prende un calcione in pancia da Kamate. Manca un cartellino giallo.

24' - Dutu anticipa Sarr nei pressi del primo palo intercettando il cross di Cocchi: corner per l'Inter.

20' - BERENBRUCH RIPORTA L'INTER SUL +2, L'INTER CALA IL TRIS! Altra palla riconquistata sulla trequarti dai nerazzurri con Kamate, che sgasa sulla sinistra e poi fa partire un cross che avvolge la linea difensiva della Lazio trovando Berenbruch, tutto solo appostato sul secondo palo, che deve solo appoggiare in rete.

18' - Kamate ci prova col destro, chiude tutto Ruggeri.

14' - La Lazio, dopo aver fatto passare la tempesta nerazzurra, trova il modo con una giocata del suo numero 10 di tornare in pista. Partita riaperta.

13' - ACCORCIA LE DISTANZE LA LAZIO! Napolitano riceve palla sulla sinistra, converge e fa partire un tiro a giro che si infila all'incrocio dei pali non lasciando scampo a Calligaris.

11' - La Lazio prova a scrollarsi di dosso la paura, ma il tocco in area è impreciso.

9' - Non alza il piede dall'acceleratore l'Inter, che va alla ricerca del terzo gol, provando ad approfittare dello choc degli avversari.

6' - UNO-DUE TERRIBILE DELL'INTER, HA RADDOPPIATO DI MAGGIO! L'8 nerazzurro, famelico nel pressing, strappa palla all'ultimo difendente della Lazio, poi conduce palla fino all'area prima di battere Magro beffandolo con un tocco sotto le gambe.

5' - INTER IN VANTAGGIO CON LA GRAN BOTTA DA FUORI DI STANKOVIC! Il capitano raccoglie palla sui 25 metri, la addomestica prima di esplodere il destro in controbalzo sul quale il portiere della Lazio non fa una grande figura.

3' - Stante salta sopra la concorrenza in area di rigore, ma non inquadra lo specchio con il colpo di testa.

2' - Parte forte l'Inter: Kamate appoggia in area per Aidoo, il cui cross viene respinto in corner.

1' - Inter in completo arancione, Lazio in bianco da trasferta.

14.30 - Fischio d’inizio di Eugenio Scarpa, comincia in questo momento Inter-Lazio Primavera!

14.25 - Dirige l'incontro l’arbitro Eugenio Scarpa della sezione di Collegno, gli assistenti sono Lorenzo Giuggioli (Grosseto) e Andrea Bianchini (Perugia).

14.15 - Ancora 15 minuti d'attesa e poi sarà tempo di Inter-Lazio Primavera, restate qui su FcInternews.it per non perdervi la diretta testuale del match!

14.05 - Anche l'Inter è reduce da una partita da tre punti, il 4-1 con il Lecce che ha interrotto cinque 1-1 di fila in campionato.

14.00 - La Lazio arriva al primo appuntamento dell'anno nuovo con la carica che le ha dato la vittoria nel derby della Capitale con la Roma: l'1-0 firmato da Diego Gonzalez.

13.55 - Matjaz e Akinsanmiro partono dalla panchina, Chivu ha deciso di puntare su Stabile e Berebruch. Poi tutto confermato, compreso il tridente offensivo composto da Kamate, Sarr e Quieto.

13.48 - LE FORMAZIONI UFFICIALI:

INTER: Calligaris; Aidoo, Stabile, Stante, Cocchi; Berenbruch, Stankovic, Di Maggio; Kamate, Sarr, Quieto. A disposizione: Raimondi, Nezirevic, Bovo, Motta, Vedovati, Zuberek, Matjaz, Spinaccè, Ricordi, Alexiou, Akinsanmiro. Allenatore: Cristian Chivu.

LAZIO: Magro, Bordon, Milani, Sardo, Di Tommaso, Napoli, Ruggeri, Dutu, Gonzalez, Zazza, Cuzzarella. A disposizione: Renzetti, Bedini, Petta, Yordanov, Tredicine, Sulejmani, Bigotti, Cappelli, Nazzaro. Allenatore: Stefano Sanderra.

13.45 - Parte con il botto il 2024 del campionato Primavera 1, con la sfida che, classifica alla mano, è il meglio che si possa desiderare: l'Inter capolista, infatti, ospita la Lazio, prima inseguitrice, da cui deve guardarsi le spalle per non subire il sorpasso visto il gap di soli due punti. L'obiettivo dei ragazzi di Cristian Chivu è iniziare l'anno esattamente come era finito quello precedente, ovvero con una vittoria. Dal 'KONAMI Youth Development Centre' di Milano, benvenuti a Inter-Lazio Primavera, gara valida per la 16esima giornata del torneo Under 19 (fischio d'inizio ore 14.30).