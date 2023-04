A pochi minuti dal calcio d'inizio di Roma-Inter Primavera, valida per le semifinali di Coppa Italia, Francesco Pio Esposito, attaccante dei nerazzurri, presenta il match ai microfoni di Sportitalia: "E' una gara fondamentale per la nostra stagione, può valere veramente tanto. Può essere la svolta per noi perché in campionato non stiamo andando come desideravamo e questa è un'opportunità da sfruttare al meglio. In questo 2023 diciamo che anche il mio percorso sta andando di pari passo con quello della squadra, la partenza è stata difficile per me e anche per la squadra: abbiamo iniziato male ma ci siamo ripresi nel girone di ritorno, dobbiamo e devo continuare così".