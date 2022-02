Fontanarosa: “Derby partita difficile. Siamo stati bravi ad essere squadra”

Il commento del difensore della Primavera nerazzurra dopo la vittoria contro il Milan

"È stata una delle partite più difficili. Non siamo partiti bene, ma siamo stati bravi a trovare il gol anche soffrendo. Nel secondo tempo abbiamo giocato in maniera diversa, abbiamo trovato il gol e siamo stati bravi a restare uniti e compatti per portare a casa il risultato che era la cosa più importante". Lo dice Alessandro Fontanarosa , difensore dell'Inter Primavera, ai microfoni di Inter TV dopo la vittoria nel derby contro il Milan.

"Siamo in un buon periodo, da domani si pensa subito a venerdì. Dobbiamo continuare così: partire bene all’inizio, soffrire quando c’è da soffrire e fare gol quando ci sono le occasioni. In Europa daremo tutto perché il nostro obiettivo è arrivare in fondo anche in quella competizione".