Esperienza estera per Attys, vicina la firma coi croati del Sibenek

Dopo l'esperienza positiva nella Primavera della Spal, ci sarà una parentesi croata nel calcio dei grandi per il centrocampista classe 2002

L'Inter manda all'estero un altro dei giovani della sua Primavera. Stiamo parlando di Attys, che nella scorsa stagione era in prestito alla SPAL, dove ha disputato un'ottima annata sotto la guida di mister Scurto. Secondo quanto riferito dai colleghi transalpini di FootMercato.net, infatti, il centrocampista classe 2001 volerà in Serie A croata, con il Sibenek che ha chiuso per l'arrivo in prestito con diritto di riscatto del giocatore.