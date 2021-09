Empoli, Corsi: “Scudetto Primavera? Giocato alla pari di big come l’Inter”

Il presidente dei toscani: "Vuol dire che nel nostro Settore giovanile ci sono dei contenuti"

Da anni, l'Empoli cura in maniera certosina il lavoro della sua cantera. Un'attenzione verso i giovani talenti che nella passata stagione ha portato in dote uno scudetto nella categoria Primavera, vinto dalla sorprendente squadra guidata da Buscé: "Quel titolo dimostra che abbiamo giocato alla pari con Juventus, Inter e Atalanta - sottolinea il presidente dei toscani Fabrizio Corsi a Radio Marte -. Vuol dire che ci sono dei contenuti. Ieri hanno debuttato due giocatori del nostro Settore giovanile, sono dei predestinati. Undici anni fa perdemmo la finale, Genoa-Empoli. Di quella finale lì, 20 hanno giocato in Serie A. C'era gente come Perin e altri giocatori importanti".