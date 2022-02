Derby irlandese in vista nel Settore giovanile, Zefi a Heffernan: “A presto”

Il talentino interista scrive su Instagram al suo connazionale, acquistato dal Milan in prestito dal Cork City

Presto potrebbe andare in scena un derby tutto irlandese a livello giovanile tra Inter e Milan. Nell'ultimo giorno di mercato, infatti, il club rossonero si è assicurato in prestito dal Cork City Cathal Heffernan, centrale difensivo 2005, che diventa il secondo giocatore di una milanese proveniente da quella zona del mondo dopo Kevin Zefi, stellina 16enne che conta già cinque gol e tre assist in dieci presenze con i nerazzurrini dal suo arrivo in estate. "See you soon", ha scritto l'ex Shamrock Rovers su Instagram al neo arrivato sull'altra sponda del Naviglio, che è già stato suo capitano con la Nazionale Under 17.