Tramite il suo sito web, la Roma ha comunicato che lo stadio Tre Fontane quest'oggi sarà sold out per assistere alla semifinale di Coppa Italia Primavera tra i giallorossi di Federico Guidi e l'Inter Under 19 di Cristian Chivu, in programma alle 15. Circa 2500 persone sono attese questo pomeriggio, dato importante considerato giorno e orario della partita. Si gioca in gara secca, con eventuali supplementari e rigori in caso di parità per decretare la squadra che andrà ad affrontare in finale la vincente di Fiorentina-Genoa, in programma domani.