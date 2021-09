Chivu a InterTV: “L’atteggiamento è stato giusto, questo gruppo ha carattere”

Le parole dell'allenatore della Primavera nerazzurra ai canali ufficiali del club

"L'atteggiamento è stato giusto, questo gruppo ha carattere - prosegue lex difensore -. Magari contro la Juventus non siamo riusciti a tirare fuori il nostro orgoglio, ma oggi abbiamo subito reagito. I ragazzi hanno avuto voglia di sacrificarsi per portare a casa la partita, ma non dobbiamo preoccuparci solo del risultato, perché questa è un'esperienza utile a farci crescere a livello internazionale. Poi se arriverà la qualificazione saremo sicuramente felici, ma affrontare squadre come Real Madrid e Shakhtar Donetsk ci permette di crescere. Il mio compito è permettere a questi ragazzi di spiccare il volo e raggiungere i loro obiettivi. Stiamo facendo un grande lavoro con tutto il Settore Giovanile nerazzurro, insegnando dei valori a questi ragazzi, che rispondono sempre bene".