Intervistato da Inter TV, il tecnico dell’Inter Primavera Cristian Chivu analizza a caldo il ko subito in finale di Supercoppa italiana per mano della Fiorentina: “Abbiamo rischiato di pareggiare nel secondo tempo, ma non so se meritavamo per quello che abbiamo espresso oggi in campo, abbiamo fatto vedere poco per quelle che sono le nostre qualità. Abbiamo pagato troppo a livello emotivo, abbiamo regalato due gol e poi abbiamo faticato a rientrare in partita. Abbiamo commesso errori banali che non sono da noi. Complimenti alla Fiorentina, sono stati più bravi di noi a gestire la pressione. La velocità viene dalla consapevolezza che si ha dentro e dalle letture in campo, quando sei bloccato mentalmente si fa fatica a vedere certe giocate”.