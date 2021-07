Carboni: “Essere all’Inter è un sogno, fare il quinto di centrocampo mi piace”

Aggregato alla prima squadra per il ritiro, l'italo-argentino esprime le sue sensazioni direttamente da Appiano Gentile

"E’ un’esperienza bella essere qui, è un sogno. I giocatori cercano di darmi consigli, è una cosa molto bella”. Lo dice a InterTV Franco Carboni , italo-argentino aggregato in ritiro con la prima squadra da Simone Inzaghi: “Le vittorie di Argentina e Italia? L’Argentina non l’ho vista perché era tardi e l’indomani avevamo allenamento al mattino, ma quando mi sono svegliato ho visto che ha vinto ed ero troppo felice. I rigori dell’Italia li ho visti qua ad Appiano: sono molto contento per entrambe le vittorie".

"E’ stato a giugno contro l’Austria, è stato molto bella per me".

"Ho iniziato come attaccante e sono qui come attaccante. La stagione scorsa è stata la prima, a causa del Covid: ho fatto l’attaccante all’inizio, poi sono stato qui in prima squadra quattro o cinque mesi e ho cominciato a giocare da quinto e lì veramente mi è piaciuto molto. In U18 con Chivu ho fatto il terzino a quattro, mi è piaciuto e ora sto facendo il quinto. È uno dei ruoli che mi piace di più, sempre a sinistra".