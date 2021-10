Cagliari Primavera, Agostini: “Vedremo chi sarà disponibile per l’Inter”

Il tecnico rossoblu: "Non parlo mai delle assenze, anzi mi piace vedere all'opera giocatori che sin qui ho utilizzato meno"

Superato il Parma e conquistati gli ottavi di finale della Coppa Italia Primavera, Alessandro Agostini, tecnico della formazione giovanile del Cagliari, guarda già alla partita di campionato di sabato 30 ottobre contro l'Inter pensando a chi sarà abile e arruolabile per il match coi ragazzi di Cristian Chivu: "Sabato affrontiamo l'Inter in campionato, valuteremo quali giocatori potranno essere disponibili. Non parlo mai delle assenze, anzi mi piace vedere all'opera giocatori che sin qui ho utilizzato meno".