Cagliari Primavera, Agostini: “Col Parma vittoria che ci serviva. Inter? Non parlo delle assenze”

Il tecnico dell'Under 19 rossoblu: "Valuteremo quali giocatori potranno essere disponibili domani"

In virtù del 2-1 imposto in Coppa Italia al Parma, il Cagliari Primavera ha interrotto un momento negativo in termini di risultati che durava da due gare, entrambe perse con Sassuolo e Samp. "Una vittoria che ci serviva, anche se la squadra non mi era dispiaciuta prima di oggi (mercoledì ndr). Il fatto che sia arrivata in rimonta è un bel segnale", il commento di Alessandro Agostini, tecnico dei rossoblu, a qualificazione acquisita. Prima di parlare del prossimo impegno, quello in campionato contro l'Inter: "Valuteremo quali giocatori potranno essere disponibili. Non parlo mai delle assenze, anzi mi piace vedere all'opera giocatori che sin qui ho utilizzato meno. Ne abbiamo avuto la riprova col Parma, i vari Carboni, Caddeo e Vinciguerra sono stati pienamente all'altezza del compito".