Bologna Primavera, Bagnolini: “Affrontare l’Inter sarà uno stimolo in più”

Il portiere dei rossoblu: "Domani mi aspetto una bella partita tra due squadre a cui piace giocare

Sarà sfida tra Bologna e Inter anche domani nel campionato Primavera 1, coi nerazzurri di Cristian Chivu che saranno ospiti dei rossoblu. Ai microfoni del sito ufficiale dei felsinei, il giovane portiere Nicola Bagnolini presenta così il match: "Riguardo alle prime due uscite in campionato non possiamo essere soddisfatti perché potevamo fare molto meglio rispetto al solo punto conquistato, ma siamo un gruppo giovane e allo stesso tempo molto forte, per cui dimostreremo nel corso della stagione il nostro valore. Domani mi aspetto una bella partita tra due squadre a cui piace giocare, impostare dal basso e andare forte su ogni pallone. Sappiamo di avere le qualità giuste per vincere e lottare contro ogni squadra, e sfidare un avversario forte come l’Inter sarà uno stimolo in più".