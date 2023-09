"Il 22enne centrocampista offensivo Daniel Håkans ha segnato una tripletta in meno di 15 minuti nella sua prima partita con la Finlandia. La sua straordinaria velocità ricorda quella di un giovane Gareth Bale. Daniel è un gioiello scandinavo in attesa di essere scelto!". Lo ha scritto sui social Thomas Zilliacus, taggando anche l'Inter (#nerazzurri) quasi come a consigliare il giovane connazionale.

Håkans, classe 2000, è un centrocampista del Vålerenga che nel 2023 ha segnato 4 gol in 15 presenze nel campionato norvegese. I tre gol ai quali fa riferimento Zilliacus sono quelli segnati al San Marino nell'ultima mezzora di gara lo scorso 19 giugno. Nessun minuto in campo, invece, nelle partite di questo settembre con Kazakistan e Danimarca.

22-year old attacking midfielder Daniel Håkans scored a hattrick in less than 15 minutes in his first game for Finland. His amazing speed draws resemblance to a young Gareth Bale. Daniel is a Scandinavian gem waiting to be picked! #Finland #huuhkajat #SerieA #nerazzurri #UEFA pic.twitter.com/B4Tck4hc4M