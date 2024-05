"Stavamo aspettando la conferma ufficiale che tutto fosse completato e che Oaktree fosse al comando. A questo punto procederemo (con l'offerta)". È quanto affermato dal solito Thomas Zilliacus che, intervistato da MarketWatch, ribadisce il suo interesse per l'Inter a cui attribuisce una valutazione di circa 1 miliardo di euro.

L'uomo d'affari finlandese spiega di voler creare una struttura proprietaria simile a quella di "alcuni dei più grandi club del mondo", riferendosi allazionariato popolare di Real Madrid e Bayern Monaco, aggiungendo poi che sta "esaminando la possibilità di convogliare parte di questi ricavi in ​​un fondo che verrebbe coinvolto in un'eventuale offerta per il club. Sarebbe un'offerta combinata da parte della mia società di investimento, XXI Century Capital e Champions Circle. I tifosi diventerebbero azionisti del fondo che diventerebbe comproprietario del club - prosegue Zilliacus -. Guarda le quattro squadre che erano in semifinale di Champions League quest'anno, tre di loro erano di proprietà dei tifosi. Per me il club è uguale ai tifosi, se non ci sono tifosi non c'è club. Voglio avere un dialogo con i tifosi".

