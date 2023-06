Dopo l'indiscrezione di Reuters delle scorse ore che ha visto protagonista l'ex numero uno di Nokia, intenzionato - secondo l'agenzia britannica - ad avanzare un'offerta per acquistare l'Inter, l'imprenditore finlandese Thomas Zilliacus affronta la questione in prima persona: "La gente mi chiede se voglio comprare l'Inter. Steven Zhang è il proprietario e ha fatto un ottimo lavoro. Ha il mio più profondo rispetto. Siamo tutti d'accordo per non disturbare la concentrazione sua e della squadra sulla finale di Champions League" scrive su Twitter senza smentire categoricamente.

People are asking me whether I want to buy Inter Milan. Steven Zhang is the owner and has done an amazing job. He has my deepest respect. Let's all agree not to disturb his and the teams concentration on the Champions League final. #InterMilan #ChampionsLeagueFinal