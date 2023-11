Steven Zhang ha assistito sì a Inter-Roma da Nanchino, la sua città. Ma contrariamente a quanto emerso, il presidente nerazzurro non ha scelto la riservatezza dei suoi uffici per guardare il match di domenica scorsa, ma ha deciso di mescolarsi tra i tifosi recandosi in un bar della megalopoli cinese noto per garantire la visione di tante partite internazionali. Zhang, vestito con un giubbotto brandizzato Inter, ha poi posato con un tifoso cinese del Manchester City, mettendo da parte anche l'amarezza per quanto successo a Istanbul...