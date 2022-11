L'Inter pesca il Porto agli ottavi di finale di Champions League e Walter Zenga offre una sua analisi a caldo sull'esito dell'urna di Nyon. "Tutto sommato è un sorteggio accettabile perché ci sono anche delle partite fantastiche come Liverpool-Real e PSG-Bayern Monaco - esordisce l'ex portiere sul suo canale YouTube -. Il Porto è una squadra ostica da affrontare, non è mai facile. Nei gironi è arrivata prima con 12 punti e ha incontrato anche Atletico Madrid, Bruges e Leverkusen e ha perso solo due volte. Sono due giocatori i giocatori che secondo me sono da tenere in considerazione: il portiere Diego Costa del ’99, un giocatore molto interessante e che farà parlare di sé in futuro; il brasiliano Galeno, che personalmente è il giocatore che mi piace di più: può giocare sulla fascia sinistra o a centrocampo a sinistra in un sistema di gioco un po’ diverso. Il Porto è una squadra da prendere con le pinze, ma è uno dei sorteggi più accettabili che poteva avere l’Inter: ha la possibilità di passare il turno e questo è importante per quanto riguarda il sorteggio. Si giocherà a febbraio, ci sono tanti mesi di mezzo e da qui a quel giorno tante cose potrebbero cambiare".