Zenga: “Io all’Inter? Bisogna sempre inseguire i sogni”

L'intervista dell'Uomo Ragno a Il Giorno

Walter Zenga ha rilasciato un'intervista a Il Giorno per parlare del suo ultimo libro, "Ero l'Uomo Ragno". Un'occasione per ribadire quello che resta un sogno: allenare l'Inter. "Non è qualcosa che ti viene dato per meriti. Non è perché hai fatto 22 anni in una squadra che per forza devi allenarla. C’è un percorso. Si tratta di inseguire un sogno, se poi lo si acciuffa bene, se non dovesse mai accadere ho avuto qualcosa in cui credere - dice - Bisogna sempre inseguire i sogni, qualsiasi siano. Li insegui e fai di tutto affinché diventino realtà".