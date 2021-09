Zefi: “L’Inter mi è piaciuta subito, sogno la Champions. Mi ispiro ad Hazard”

Le parole del classe 2005 rilasciata ai canali ufficiali dello Shamrock Rovers

Lo Shamrock Rovers ha voluto mandare un in bocca al lupo a Kevin Zefi, stellina irlandese classe 2005, che ha lasciato il club per continuare la sua crescita calcistica all'Inter. "Auguriamo a Kevin tutto il meglio per il suo nuovo club e non vediamo l'ora di vederlo fare una carriera di grande successo in futuro", si legge sul sito degli Hoops di Dublino. In calce anche un'intervista esclusiva rilasciata dal 16enne attaccante prima del suo trasferimento alla Beneamata: "Sono andato a Milano a febbraio per un mese per prendere confidenza con la squadra, vedendo com'era e mi è piaciuto. Le strutture sono assolutamente incredibili, quando cammini e ti guardi intorno... Wow. Mi aspetto di fare parte della squadra Under 19. Ho imparato l'italiano, che conoscevo già un po' prima. Lo sto imparando a scuola, quindi penso di essere bravo con la lingua".