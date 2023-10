L'esperienza in Premier League con l'Aston Villa ha rilanciato Nicolò Zaniolo, reduce da una stagione già comunque positiva al Galatasaray. "Potrei dire che in Italia c’è più pressione dei media e del pubblico, rispetto all’Inghilterra - dice a La Repubblica -. In realtà mi ha colpito altro: io qui posso girare con gli amici, fare una passeggiata con la famiglia. In Italia è faticoso. Ma qui sto bene. Mi sto abituando anche al clima: ti svegli con la pioggia, alle tre c’è il sole, due ore dopo piove di nuovo. Per il resto è uguale: la vita di un calciatore è allenamento-casa e stop".

Positivo anche il rapporto con Spalletti, ct della nazionale. "All’Inter non ero pronto. Qui mi è sembrato subito un allenatore diretto, preparatissimo, che sa cosa vuole che tu faccia in campo. Se vai bene te lo dice, se è male te lo dice in faccia. Preferisco che una persona mi dica “Sei scarso”, piuttosto che ti prometta mille cose e non mantenga nulla. Molti lo fanno, lo hanno fatto e lo faranno sempre, nel calcio. Non è facile trovare persone come Spalletti".