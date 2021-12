Zanetti: “Soddisfatto di questa Inter. Merito del grande lavoro di Inzaghi”

Il vicepresidente dell'Inter: "Siamo in un buon momento, contro il Liverpool sarà una partita bella e affascinante"

Stefano Bertocchi

Intervenuto in diretta su Instagram con il profilo spagnolo di Mastercard, Javier Zanetti commenta in linea generale i sorteggi degli ottavi di finale di Champions League, compreso ovviamente Inter-Liverpool: "Negli ottavi di finale si affrontano sempre grandi squadre, ma la verità è che per vincere la Champions devi battere le grande squadre - sottolinea Pupi -. Noi stessi incontreremo il Liverpool: hanno vinto tante partite in Premier e nella fase a gironi, hanno tanti giocatori forti. Anche noi siamo in un buon momento: sarà una partita bella e affascinante tra due club storici che hanno una grande tradizione in Champions. Un'altra bella partita sarà quella tra Atletico e Manchester United e poi anche Real Madrid-PSG: due filosofie di calcio diverse. Noi abbiamo affrontato il Real Madrid ed è una squadra con grandi giocatori che in questa competizione è sempre protagonista".

Ti piacerebbe giocare in questa Inter di Inzaghi?

"L'altra sera, quando abbiamo vinto 4-0 contro il Cagliari, fuori dallo stadio ho notato tanta felicità nella gente per come gioca bene la squadra. E questo mi dà gusto. È una squadra che ha molte alternative, è sicura e crea tante situazioni. Per me da vicepresidente è una grande soddisfazione, merito del grande lavoro di Inzaghi e dei ragazzi. Per me è un piacere veder giocare per l’Inter in questo momento".

Chi può essere la sorpresa della Champions?

"C’è sempre una squadra sorpresa, per me l’Ajax sta dimostrando di voler essere protagonista. Molti non ne parlano, ma è una squadra che con la sua filosofia di gioco può fare bene in questa competizione".

Chi può essere il goleador della competizione?

"Credo che Lewandowski abbia tutti i numeri, così come Mbappé. Ci sono grandi individualità e grandi giocatori".