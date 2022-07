"Stiamo parlando di Ronaldo il Fenomeno. Per me è stato uno dei giocatori più forti con cui ho giocato". Parole e musica di Javier Zanetti, intervistato da Calcio.com per ripercorrere una parte della carriera del fuoriclasse brasiliano, suo compagno all'Inter: "Mi ricordo che quando è arrivato da noi c’era grande attesa perché arrivava un grande campione, e poi l’ha dimostrato in campo - ricorda -. Ronie aveva potenza, aveva dribbling: davanti al portiere difficilmente sbagliava. Era un grandissimo bomber. Nella finale di Coppa Uefa con la Lazio, dove tra l’altro feci gol anche io, il terzo gol suo ci ha dato la tranquillità di aver vinto la partita. Guardando il gol da dietro, quel dribbling che fa al portiere lo possono fare solo i fenomeni. Gli aneddoti sono tanti, abbiamo vissuto grandi momenti. Credo che Ronie, al di là di quello che aveva fatto quella notte lì in campo, era felicissimo perché era il primo trofeo internazionale per tanti di noi. Stiamo parlando di un grande campione, affrontarlo era molto difficile perché era un ragazzo intelligente che in campo sapeva di cosa la squadra aveva bisogno. Era difficile marcarlo, perché aveva un grande tempismo, era molto intelligente con tante giocate di grande qualità. È arrivato ai massimi livelli nonostante tutti gli infortuni. Tutte le volte che stendava in campo sapevi che avevi un’arma molto importante per vincere le partite".