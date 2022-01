Zanetti: “Felice per Lautaro. Questa Inter vuole essere protagonista”

Il vicepresidente nerazzurro: "Lauti oggi è un punto di riferimento per i compagni e per i tifosi"

Christian Liotta

Lo Scudetto 2021 e la Supercoppa di gennaio sono i primi trofei vinti da Javier Zanetti da vice presidente dell'Inter. Lo stesso ex capitano, intervistato dal sito argentino Pagina12, sottolinea in primo luogo i meriti del gruppo nerazzurro: "Il momento più bello dopo anni? Diciamo che è un momento importante. Siamo riusciti a vincere il campionato l'anno scorso e recentemente la Supercoppa. Ciò è dovuto all'ottimo lavoro del nostro allenatore e a un gruppo di giocatori molto coinvolto. Tutti i componenti, squadra, dirigenti e tifosi hanno formato un connubio fortissimo che ci ha portato ai suddetti successi e a continuare a lavorare nel migliore dei modi in questa stagione. La squadra ha una mentalità che la porta a voler essere sempre protagonista. Ha un'identità molto chiara e tanta personalità per superare i momenti difficili".

Quanto ha contribuito Lautaro Martinez?

"La ​​verità è che sono molto contento del momento di Lauti, perché quando l'abbiamo acquistato avevamo una visione che non era focalizzata sull'immediato, ma piuttosto su ciò che avrebbe potuto ottenere nei prossimi tre o quattro anni. È cresciuto molto e questo è il suo merito perché vuole sempre migliorare. Ha guadagnato poco a poco un posto importante in squadra e oggi è un punto di riferimento per i tifosi e per i suoi compagni di squadra. Mi rende felice anche come argentino perché vedo che sta confermando questo livello anche in Nazionale".

In cosa consiste il compito di essere vicepresidente di un gruppo così forte?

"Quando ho deciso di lasciare il calcio e l'Inter mi ha detto che sarei diventato vicepresidente, ero molto felice, ma allo stesso tempo sapevo che mi stavo assumendo una grande responsabilità. Ecco perché ho chiuso il mio percorso come giocatore e ho iniziato da zero quello da manager. Mi era chiaro che dovevo prepararmi e mi sono iscritto all'università per studiare, perché il mio ruolo non è legato esclusivamente allo sport e volevo avere una visione a 360 gradi. Riuscire a sentirsi utili in diversi ambiti. È un bel compito perché ci sono molte cose da fare e continuo ad imparare da questa nuova vita".