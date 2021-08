Zanetti: “Champions competizione di prestigio, l’obiettivo è superare il turno”

Le parole del vice presidente dell'Inter dopo il sorteggio di Istanbul

"La Champions League per noi è una competizione di grande prestigio, affronteremo di nuovo Real Madrid e Shakhtar Donetsk come l’anno scorso, poi c’è lo Sheriff che gioca per la prima volta in Champions League, con grande umiltà prepareremo al meglio ogni partita". Al termine del sorteggio di Istanbul che ha delineato il cammino europeo dell'Inter per la fase a gironi della Champions League, è intervenuto in collegamento anche il vice presidente nerazzurro JavierZanetti.