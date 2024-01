Presente a Le Iene, il vicepresidente dell'Inter Javier Zanetti, ha recitato un monologo, estratto del suo libro 'Un legame mondiale. Storie di calcio tra Italia e Argentina', che parla del forte legame tra le sue due 'case'. "Nel 2021 è successa una cosa stranissima. A causa della pandemia l’Europeo e la Coppa America si sono giocati in contemporanea. E per me che sono argentino e tifo anche Italia è stata una scorpacciata di futbol. Sembrava un film, due squadre che non vincevano da decenni erano entrambe in finale contro i padroni di casa. L’Italia a Wembley contro l’Inghilterra, la mia Argentina al Maracana contro il Brasile. Quella sera Messi vinse il suo primo trofeo con la Seleccion e il giorno dopo gli azzurri salirono sul tetto d’Europa.

Qualche mese dopo, per la Finalissima, toccò a me portare in campo la Coppa. Rappresentavo il mio paese, l’Argentina, e di fronte a me c’era il mio paese adottivo, l’Italia. Fu un’emozione incredibile. Al Mondiale successivo purtroppo gli azzurri mancarono la qualificazione e l’Argentina perdendo la prima partita contro l’Arabia Saudita mise subito in chiaro che anche a noi piace complicarci la vita e forse è anche per questo che ci assomigliamo. Da lì però iniziò la cavalcata fino alla finale con la Francia. Alla vittoria scoppiò una festa in Argentina, e anche in Italia: era l’unione tra due popoli imparentati. Eppure mentre vedevo i miei figli esultare vedevo che gli mancava qualcosa: avrebbero vedere anche l’Italia protagonista di quel mondiale, volevano un grande derby di sangue, una finale di Coppa del Mondo tra l’Argentina e l’Italia, una grande partita che ancora manca e che noi, nella famiglia Zanetti, stiamo aspettando.

