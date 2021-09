Zamorano: “Con l’Inter vinsi uno Scudetto, ma la Juventus ce lo ha rubato”

Il cileno sulla sfida Champions tra Inter e Real: "Vinceranno le loro partite dirette in casa. Voglio che vadano avanti entrambe"

A quattro giorni dal nuovo duello Champions tra Inter e Real Madrid, il doppio ex Ivan Zamorano ricorda i suoi momenti in nerazzurro nel corso di una lunga intervista rilasciata al quotidiano As. Partendo dal suo rapporto con Diego Simeone: "Eravamo coinquilini e ti parlava tutto il giorno di calcio. Non puoi immaginare che pesantezza. Veniva nella stanza e ti diceva come dovevamo giocare. Usava gli occhiali e tutto ciò che era a portata di mano per spiegare come armarsi in campo. Mi piaceva anche parlare di film, moda, automobili, ma lui parlava solo di calcio. Ci spiegava alcune strategie che oggi si riflettono in una filosofia calcistica che alla lunga sta segnando una tappa molto lunga all'Atlético. Quando pensi a un tecnico che lascia il segno, questo è il Cholo. Ha sviluppato un'idea e ha trasformato una squadra che era discreta quando è arrivato ed è ora una squadra vincente con una filosofia super chiara. Questo è straordinario. È la cosa più difficile. Da giocatore era il classico calciatore che avresti sempre voluto avere in squadra: tutto fisico, coraggio, grinta".