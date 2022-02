Zamorano, Berti e Beccalossi raccontano le emozioni da derby: i loro amarcord

I tre grandi ex nerazzurri protagonisti del Matchday Programme di Inter-Milan

Mattia Zangari

Ivan Zamorano, Nicola Berti e Evaristo Beccalossi sono i tre personaggi scelti dall'Inter per rievocare le emozioni del derby per il Matchday Programme di Inter-Milan. Ecco i loro ricordi:

NICOLA BERTI: 10 aprile 1993: Inter-Milan 1-1

"È la rete che dura 4 minuti, come una canzone. Ho detto a tutti “adesso vi faccio gol”. Sentivo che avrei segnato, questo è stato davvero un gol speciale, peccato per il pareggio di Gullit. Poi ricordo l’esultanza, incredibile. Essere riconosciuto come un “uomo derby” è importante, i tuoi avversari sanno che tu sarai una spina nel fianco e i tuoi compagni e i tifosi sanno che potranno contare su di te".

EVARISTO BECCALOSSI: 19 ottobre 1979; Inter-Milan 2-0

"L’emozione di quella partita me la porterò dentro per sempre, un derby duro, sotto la pioggia vinto grazie alla mia doppietta. Ricordo la tensione viva che si prova prima di questa partita e la gioia dei tifosi. Il primo gol è quello che mi ha fatto impazzire perché vedevo le facce delle persone che esultavano, quando succede quella cosa vai come in trance agonistica. Quella partita è stata importante anche perché lì abbiamo capito che poteva essere l’anno giusto per poter vincere il campionato e così è stato".

IVAN ZAMORANO: 13 aprile 1997; Inter-Milan 3-1

Il gol che ho segnato nella vittoria per 3-1 del 1997 per me è stato bellissimo, ho anticipato tutti e sono andato più in alto che potevo segnando come piaceva a me, di testa, sul corner di Djorkaeff. Per me è stata una gioia infinita, abbiamo vinto una partita bellissima e ho segnato un gol davvero speciale.