Youth League, l’Inter sfiderà lo Zilina in gara secca ai playoff: in palio gli ottavi

La squadra di Chivu sfiderà gli slovacchi in trasferta, l'8 o il 9 febbraio

Dopo aver concluso il girone D di Youth League al secondo posto, alle spalle del Real Madrid, l'Inter Primavera di Cristian Chivu si giocherà l'accesso agli ottavi di finale della competizione sfidando lo Zilina in gara secca, in trasferta (8-9 febbraio). Lo ha stabilito il sorteggio andato in scena a Nyon che ha abbinato i nerazzurrini alla squadra slovacca dove è cresciuto Milan Skriniar, arrivata a questo punto del torneo sconfiggendo Paok e Almaty attraverso il percorso 'campioni nazionali'.