Ad un paio di mesi dalla vittoria contro la Real Sociedad, l'Inter Primavera di Cristian Chivu s'appresta ad affrontare l'Olympiacos nel match valido per i play-off che decideranno chi andrà agli ottavi di finale. I nerazzurrini sono arrivati a Malpensa, dove a breve prenderanno un volo che li porterà in Grecia come mostrano le immagini pubblicate sui social dal club.

ACQUISTA QUI I PRODOTTI UFFICIALI INTER!