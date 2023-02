Barcellona-Manchester United potrebbe essere una sfida che per blasone e qualità delle due squadre potrebbe valere una semifinale di Champions League, e invece in questa stagione è 'solamente' uno spareggio per gli ottavi di finale di Europa League. Il tecnico catalano Xavi, intervenuto in conferenza stampa, fa capire che la frustrazione per l'eliminazione dal torneo maturata per mano dell'Inter è ancora molto elevata: "Non eravamo ai livelli della Champions League e non c'è più bisogno di pensarci. Andremo avanti così.