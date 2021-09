Wijnaldum, altra conferma: “Parlai con l’Inter e mi fece un’ottima impressione”

Il centrocampista olandese sottolinea ancora una volta i dialoghi avuti con il club nerazzurro prima del passaggio al PSG

Intervistato da L'Equipe, Georginio Wijnaldum conferma per l'ennesima volta di essere stato davvero vicino al trasferimento all'Inter a parametro zero dopo aver deciso di non rinnovare con il Liverpool. "Ci sono state discussioni con il Bayern, ma vanno più indietro nel tempo - ha detto il forte centrocampista olandese ora del PSG -. Ne ho avute anche con l'Inter, che mi ha fatto un'ottima impressione. Il tipo di impressione che vuoi quando sei un giocatore. Ho scelto il PSG per le idee del club: qui vogliono costruire una squadra top".