WhoScored – La Top 11 combinata di Inter e Milan: ci sono sei nerazzurri

Nella formazione ideale spiccano Handanovic, Skriniar, Perisic, Brozovic, Barella e Dzeko

Il Derby di Milano si avvicina e WhoScored.com studia la formazione combinata di Milan e Inter in base alla media voto raccolta dai giocatori in questa prima parte di campionato. Nella Top 11 ideale stilata spiccano sei nerazzurri: ci sono Handanovic in porta, Skriniar in difesa e Perisic adattato come terzino sinistro. A centrocampo spazio invece a Brozovic e Barella, mentre in attacco trova una maglia Dzeko.