Lo storico ex portiere del Borussia Dortmund Roman Weidenfeller, intervistato dal quotidiano svizzero Blick!, ha commentato la decisione di Murat Yakin, ct della Svizzera, di affidare ufficialmente a Yann Sommer la porta della Nati per gli Europei del 2024: "Sono rimasto sorpreso che Yakin abbia già annunciato pubblicamente chi sarà il numero 1 agli Europei. Avrei voluto che da allenatore lasciasse aperta la corsa per il primo portiere fino all'immediatezza del torneo. Sarebbe stato importante per mantenere alta la tensione. Ma a parte questo, penso che Kobel sia già più forte di Sommer. Gregor è la garanzia del successo del BVB. Era così anche la scorsa stagione. Dà alla squadra la stabilità e la sicurezza per crescere ulteriormente. Ha anche fatto un altro grande passo come personalità. È un leader assoluto. Lo vedo come uno dei migliori portieri della Bundesliga".

