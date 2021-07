Vrenna: “Mulattieri giusto per noi. Altri interisti a Crotone? Speriamo”

Parla il presidente del Crotone

Gianni Vrenna, presidente del Crotone, commenta con entusiasmo ai canali ufficiali del club calabrese l'acquisto di Samuele Mulattieri. "Un ragazzo che stavamo inseguendo da un bel po', per fortuna siamo riusciti a strapparlo alla concorrenza - dice Vrenna -. E' un ruolo in cui cercavamo, abbiamo visto in lui il giocatore giusto per il modulo del nostro allenatore con la speranza che possa ripetersi qui a Crotone, per noi e per lui, perché è un giovane con grande possibilità in futuro di militare in squadre importanti. La collaborazione con l'Inter? Abbiamo iniziato noi cedendo Cordaz, hanno ricambiato con Mulattieri. Speriamo di portare a Crotone qualche altro interista, per la felicità dei tifosi nerazzurri che ci sono in città. Stiamo valutando i profili giusti che possano darci una mano per un campionato da protagonisti".