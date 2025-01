Emiliano Viviano è intervenuto sulle frequenze di Tv Play per commentare il 2-0 conquistato dall'Inter di Inzaghi nella semifinale di Supercoppa Italia contro l'Atalanta.

"Gasperini dall'Inter prende solo legnate e le sta provando tutte - le sue parole -. La tipologia di calcio dell'Inter mette sempre in difficoltà l'Atalanta perché è bravissima ad allargare il campo, a scambiare le posizioni, a volte i tre centrocampisti sono dietro a palleggiare, poi sono forti a uscire e l'Atalanta dietro poi lascia campo. Con l'Inter non riesce a recuperare. Secondo me ha provato qualcosa di diverso".

"Inzaghi ha fatto una finale di Champions, ha vinto uno scudetto con una squadra che ha solo venduto. Che piaccia o non piaccia, le cose stanno così e i risultati li ha avuti con una società che non gli ha permesso di vincere. Lui o Allegri? Ma che domanda é? Inzaghi ovviamente. Chi allena in un certo modo non mi piace. Nemmeno quando vinceva Allegri mi piaceva. Non è scarso, ha ottenuto risultati, ma a me piacciono allenatori che fanno un altro tipo di calcio".