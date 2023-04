Nell'intervista concessa a Calciomercato.com, Maurizio Viscidi, coordinatore delle Nazionali giovanili italiane, palesa il rammarico per l'aver perso il giovane talento nerazzurro Valentin Carboni: "L'avevamo preso con noi, poi l'Argentina l'ha convocato in Nazionale A. Ed è una nazionale di alto livello che ha fatto proprio come noi. Se non iniziamo a entrare in quest'ottica rischiamo di rimanere fermi, di non conoscere il mondo e magari venire privati di qualche talento. E di talenti con passaporto italiano, in giro, ce ne sono molti".