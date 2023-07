Intervistato da Gazzetta.it, Bobo Vieri ha commentato le voci che sostengono l'ipotesi di un approdo di Romelu Lukaku alla Juventus esprimendo in modo schietto tutto il suo scetticismo: "Lukaku non può andare alla Juve dopo quello che ha detto. Non sono preoccupato, non vedo un suo passaggio alla Juventus. Poi hanno Dusan Vlahovic, non ha proprio senso Lukaku. Lukuku vuole rimanere all'Inter e secondo me rimarrà all'Inter".

