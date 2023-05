Se fosse in Simone Inzaghi, Christian Vieri punterebbe sulla LuLa nell'euroderby di mercoledì sera. "Non so chi schiererà al fianco di Lautaro contro il MIlan - le sue parole durante la 'Bobo TV' -. In attacco stanno bene tutti, ora decide l'allenatore. Io metterei il belga. In senso generale, l'Inter ha fatto bene nelle ultime partite perché erano tutte da dentro o fuori, sta attraversando il momento migliore della sua stagione. E con il Milan all'andata vince 1-0, al ritorno ve lo dirò tra qualche giorno".