Vieri: “Inter-Juve, mi aspetto grande spettacolo. Nerazzurri favoriti per lo scudetto”

L'ex attaccante: "I bianconeri senza Cristiano Ronaldo hanno perso un giocatore da 28-30 gol"

Doppio ex di Inter e Juventus, Christian Vieri, ospite in collegamento con '90esimo minuto' su Rai 2, svela le sue sensazioni nel countdown del derby d'Italia di scena stasera a San Siro: "Mi aspetto grande spettacolo. Ci sarà anche lo stadio quasi tutto pieno, vorrei vedere dei gol così almeno stasera ci divertiamo". Interpellato poi dall'ex compagno Adani, Vieri spiega perché non è più la Juventus, ma l'Inter a essere la sua scelta come favorita per la vittoria del titolo: "Il giorno dopo che la Juve ha dato via Ronaldo, giocatore che ti garantisce 28-30 gol a stagione, ho cambiato idea: sceglievo i bianconeri come la favorita per lo scudetto, ora scelgo l'Inter. Non penso che gli altri attaccanti che ha la Juve arrivino a fare i gol che ti garantiva CR7. L'Inter ha dato via Lukaku, ma ha preso Dzeko che magari fa la metà dei gol del belga, Correa che segna le sue 7-10 reti, e bene o male riesce a compensare. Poi Dzeko fa giocare bene la squadra mandando in gol anche gli altri. L'Inter si è sistemata bene in attacco, al contrario la Juventus non la vedo molto bene davanti".