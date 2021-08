Vieri: “Inter da scudetto. Pensavo a un patatrac dopo gli addii di Lukaku e Hakimi”

Bobo non ha dubbi: "Sono solidi, lotteranno fino alla fine per il titolo"

"L'Inter è tosta, è lì per lo scudetto. Pensavo molto peggio senza Hakimi e Lukaku". Lo ha detto Christian Vieri, nel corso dell'appuntamento del lunedì con la Bobo Tv, in onda sul suo canale Twitch. "Tutti dicono che il Genoa non è forte, ma lo so anche io - aggiunge l'ex bomber parlando del comodo 4-0 dei nerazzurri all'esordio in campionato -. Ho grande curiosità sui nerazzurri, sono solidi e lotteranno fino alla fine per il titolo. Pensavo a un patatrac, invece no... I nuovo, Dzeko e Calhanoglu, li ho visti bene: il turco ha fatto un grande gol".