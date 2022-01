Vieri: “Gosens grande acquisto, Caicedo mi fa impazzire. Complimenti all’Inter”

L'ex centravanti promuove i due colpi del mercato nerazzurro a gennaio

Robin Gosens e Felipe Caicedo sbarcano all'Inter. E durante una storia su Instagram, Christian Vieri promuove a pieni voti il mercato nerazzurro nella sessione di gennaio. "Devo fare i complimenti all’Inter per Gosens e alla Juve per Vlahovic, due grandissimi acquisti - sottolinea Bobo -. E poi ragazzi, l'Inter ha preso anche Caicedo che a me fa impazzire: è fortissimo. Bravissimi".